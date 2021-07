주금공·NH농협·성남시 "성남 무주택 청년은 임차보증금 90% 지원"

5일부터 최대 5000만원까지 전세대출 가능

대출금 전액보증 및 최저보증료율(연 0.02%) 적용

[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사는 성남시, NH농협은행과 함께 ‘성남시 청년 주택 임차보증금 지원사업 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약에 따라 경기도 성남시에 거주하는 만 19~34세 무주택 1인 가구는 임차보증금의 90% 이내에서 최대 5000만원까지 전세 자금을 대출받을 수 있다. 대상자는 성남시 홈페이지에서 확인할 수 있고, 소득 기준과 대상 주택 등 일정 요건을 충족해야 한다. 실제 상품은 오는 5일 출시된다.

주금공은 대출금에 대해 전액보증 및 최저보증료율(연 0.02%)을 적용한다. 성남시는 5000만원 이내의 대출금에 대해 연 3%포인트 한도로 대출이자를 지원할 예정이다. 대상자로 선정된 성남시 청년들은 연간 최대 150만원까지 이자 지원을 받을 수 있게 된다. 최근 전세자금 대출의 평균금리가 3% 미만인 점을 고려하면 사실상 무이자 대출인 셈이다.

한편 주금공은 이번 협약을 통해 총 18개 지자체(광역지자체 11개·기초지자체 7개)에 전·월세 자금보증 협약상품을 공급하게 됐다. 2017년부터 2021년 5월까지 지자체 협약 전·월세 자금보증의 누적공급액은 약 7조 3,000억원에 달한다. 청년에게는 세대당 평균 4900만원, 신혼부부에게는 평균 1억5900만원의 보증을 공급했다.

최준우 사장은 “협약을 통해 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년 가구가 안정된 보금자리에서 꿈과 희망을 품는데 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 지자체들과 적극적으로 협조해 나갈 것”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr