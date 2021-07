레드로버, AI기반 꿈 해석 프로그램 '마이몽' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 세계 최초로 인공지능(AI) 기반의 꿈 해석 서비스가 출시돼 화제다.

애니메이션 '넛잡' 신화로 유명한 글로벌 콘텐츠기업 '레드로버(대표 위찬우)'가 세계 최초로 AI기반 스토리텔링 방식의 꿈해석 프로그램 '마이몽'을 7월 출시한다고 1일 밝혔다.

마이몽 프로그램은 기존 키워드 방식의 꿈 해석과 달리 꿈의 내용을 서술형으로 입력하면 이에 따른 해석 및 분석 결과가 도출되는 스토리텔링 방식의 웹 및 앱(APP) 서비스로 진행된다. 현재는 베타서비스 중이고 7월중 정식서비스를 제공할 계획이다.

마이몽은 사용자가 꿈의 내용을 입력하면 AI기반의 잠재지능(PI)기술을 통해 10가지 유형과 1만2000가지 세부항목으로 자동분석해 꿈 해석 결과를 도출해준다. 꿈의 다양한 분석 결과를 바로 확인할 수 있어 이용자들에게 많은 관심과 흥미를 불러일으키고 있다.

레드로버 관계자는 "꿈이 모두 현실에서 적용되는 것은 아니지만 많은 분이 꿈에 대한 궁금증을 조금이라도 해소하고 현실에서의 올바른 판단과 선택에 참고해 보다 나은 삶을 영위할 수 있도록 마이몽 프로그램을 만들었다"고 말했다.

AI기반의 잠재지능(PI)기술은 세계 최초로 꿈의 기운이 현실에 적용되는 적용 기간과 현실 적용률을 통해 꿈이 실생활에 미치는 영향을 미리 짐작해 꿈꾼 기운과 가장 근접한 좋고 나쁜 지역도 알려준다.

특히, 꿈과 관련된 인물, 관련 물건, 관련 장소 등에 대해 질문을 할 수 있는 서비스를 통해 이용자 중심으로 꿈에 대한 궁금증을 해소할 수 있도록 제작됐다. 또 악몽과 흉몽의 경우는 꿈꾼 후 남아있는 기분을 해소할 수 있는 서비스도 제공하고 있다.

레드로버 관계자는 "마이몽 서비스를 통해 기존 꿈해몽의 단편, 보편적인 내용보다 콘텐츠의 다양성을 추구하고, 현실과 실제 연관될 수 있는 분석과 해소방안을 제시함으로써 실생활에서의 활용성을 높였다. 콘텐츠로서의 재미와 대중성을 확보해 나갈 계획"이라고 전했다.

