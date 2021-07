영광군, 14일까지 ‘사회적 거리두기 개편안 1단계’ 적용

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자]=전남 영광군(군수 김준성)은 전남도의 행정명령에 따라 사회적 개편안 ‘강화된 1단계’를 오는 14일까지 적용한다고 1일 밝혔다.

전남도는 일부 지역을 제외하고 지난달부터 사회적 거리두기 개편안 1단계를 시범 적용해왔으며 개편안의 전국적 시행으로 방역수칙이 대폭 완화되면서 방역 긴장도가 떨어질 것에 대비해 2주간의 이행기간을 거쳐 단계적으로 추가 완화하기로 했다.

기존 8명까지 허용된 사적 모임은 유흥시설(유흥·단란·감성주점, 헌팅포차, 콜라텍)·무도장·홀덤펍까지 확대 적용되며 클럽 및 나이트를 포함한 유흥시설 종사자는 주 1회 진단검사가 권고된다.

백신 접종완료자는 실내·외 다중이용시설에서의 사적모임 인원제한이 해제되며 경로당 및 복지관 등을 자유롭게 이용할 뿐만 아니라 음식 섭취도 가능해진다.

행사의 경우 200명 이상은 지자체에 사전 신고해야 하며 200명 이상의 집회는 금지된다.

종교시설은 수용인원의 50%까지 허용 및 모임·식사·숙박이 금지되나, 1차 접종 이후 14일 경과자를 포함한 예방접종자에 한해 종교시설 내에서 식사는 허용된다.

군은 최근 도내 확진자 발생이 산발적으로 지속되고 델타 변이 바이러스 등 방역 위험 요인이 증가됨에 따라 현장 경각심 제고를 위해 이행기간 동안 방역취약시설 특별방역점검을 실시한다.

김준성 군수는 “사회적 거리두기 개편안 적용 및 여름 휴가철을 맞아 방역 긴장감이 느슨해지지 않도록 군민들께서는 모임·여행 자제, 마스크 착용 등 자율 및 책임에 기반으로 개인 방역수칙 준수에 적극적으로 동참해주시길 바란다”고 말했다.

