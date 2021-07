고흥군, 지난해 귀농인 인구유입 전남 1위…3년 연속 증가

귀농인이 전국에서 가장 선호하는 지역으로 사랑 받는 고흥

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 지난달 24일 통계청과 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 귀농어귀촌인 통계자료에 따라 귀농인 수가 지난해 180명(전남 1위)으로 귀농귀촌 1번지, 사람이 돌아오는 행복고흥이라는 결과가 나타났다고 1일 밝혔다.

고흥군은 지난 2018년 168명, 2019년 176명으로 3년 연속 귀농인이 증가하고 있다.

군은 지난해 도시에서 농어촌으로 이동한 귀농·어인 수가 전국에서 가장 많은 지역 중 한 곳이라고 밝히면서 민선 7기 공약사항인 귀향귀촌 3000호 달성이 한층 더 앞당겨 질 것으로 전망했다.

군은 민선 7기에 들어 저출산, 고령화 등 인구감소 문제를 극복하기 위해 전국 최초로 인구정책과를 신설하고 고흥사랑愛 청년유턴·아이행복·귀향귀촌(귀농·귀어) 3대전략 50개 추진과제를 담은 인구정책 5개년(2018~2022년) 계획을 추진해 지난 2년 10개월 동안 3057가구 4245명의 인구가 고흥으로 전입해 금산면 인구(4340명)만큼 유입된 것으로 나타났다.

군 관계자는 “귀농ㆍ귀촌인들을 위해 상담에서 정착시점까지 맞춤형 정보를 제공하는 원스톱서비스를 실시하고, 다양한 정책 실행을 통해 귀농ㆍ귀촌인들의 안정적인 관내 정착을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr