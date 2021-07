[아시아경제 이민지 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 500 등락률 +0.19% 거래량 59,499 전일가 262,500 2021.07.01 12:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대업황부진·유가상승에 시름 깊은 화학株[다시 뛰는 산업심장] 亞 최초 설비 HPC프로젝트, 정유업의 화려한 변신 close 은 ABS 계열 제품 생산 확대를 위해 EPS 제품 생산중단을 결정했다고 1일 공시했다. 생산중단 분야의 매출액은 878억원으로 이는 최근 매출액 대비 0.72%에 해당한다.

회사 측은 “관련 자산을 주력사업제품 계열 생산설비로 재편할 것”이라고 “주력사업 제품 생산 확대를 통해 수익개선이 기대된다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr