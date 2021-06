에이치엘비 "ESMO GI서 리보세라닙의 우수 치료효과 재입증"

[아시아경제 유현석 기자] 유럽종양학회 주관 세계적 권위의 위장관종양 학회인 ESMO GI 2021이 온라인으로 개최되는 가운데 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,400 전일대비 550 등락률 +1.67% 거래량 1,629,574 전일가 32,850 2021.06.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인 ‘사자’…코스피 강보합세미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감 close 는 글로벌 권리를 보유한 리보세라닙(중국명 아파티닙)에서 다수의 완전 관해(Complete Response) 사례가 공개됐다고 30일 밝혔다.

ESMO 홈페이지에 공개된 논문 초록(Abstract)에 따르면 중국에서 진행된 4건의 리보세라닙 관련 연구 논문이 포스터 형태로 발표될 예정이다.

중국 허베이대학 부속병원에서는 대장암 환자 50명을 대상으로 리보세라닙과 선행화학요법(Neoadjuvant)을 병용 치료 후 절제술을 시행했다. 임상 결과 4명의 환자에게서 완전 관해가 관찰됐고 객관적반응율(ORR) 72.0%, 질병통제율(DCR) 94%를 보였으며, 경미한 증상 외 심각한 부작용(Grade 3)은 관찰되지 않아 대장암 환자 치료에 높은 유의성을 확인했다.

지난 1월 ASCO GI에서 완전 관해를 발표한 바 있는 식도암 분야에서도 또 한번 완전 관해가 나왔다. 중국 더저우 인민병원에서는 수술 치료가 불가능해 1차 치료 후 마땅한 치료대안이 없는 진행성 식도암 환자 50명을 대상으로 리보세라닙을 단독 투여한 결과, 1명의 환자에게서 완전 관해가 관찰됐으며, ORR 16.7%, DCR 64.3%, mPFS(무진행생존기간 중앙값) 8.7개월, mOS(전체생존기간 중앙값) 10.9개월을 보여 식도암에 대한 리보세라닙의 우월한 효능을 입증했다.

이외에도 허베이 의과대학에서 진행된 HER2 음성 위·식도 접합부암 환자 180명에 대한 임상 3상에서도 33.3%의 완전 관해율과 함께 ORR 60%, DCR 96.7%가 도출됐다. 또 타세바(erlotinib)와 리보세라닙을 병용 투여한 비임상 동물실험에서는 EGFR(상피세포성장인자수용체) 변이가 있는 동물모델에서 EGFR과 VEGFR(신생혈관성장인자수용체) 억제 약물을 병용 시 단독 투여 대비 종양 성장억제 효과가 매우 뛰어남을 확인했다.

리보세라닙의 광범위한 효능이 매년 수백건의 논문을 통해 확인되고 있는 가운데 지금까지 폐암, 위암, 식도암, 림프암, 대장암 등 다양한 암종에서 완전 관해 사례가 보고되고 있다. 또한 ASCO, ESMO와 같은 권위있는 학회에서 특정 약물에 대한 다수의 임상 결과가 연이어 발표되고 있어 상당히 이례적이라는 평가를 받고 있다.

