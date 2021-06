'남성 1300명 몸캠' 유포한 김영준, 구속기소

남성 피해자 협박해 강제추행

[아시아경제 오주연 기자] 남성 1300명 여명의 '몸캠(알몸 사진 및 영상)' 등을 인터넷에 유포하거나 판매한 혐의로 구속된 김영준이 29일 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사부(오세영 부장검사)는 이날 김씨를 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 강제추행 등의 혐의로 구속기소했다.

김씨는 2011년 12월부터 올해 4월까지 여성으로 가장해 영상 통화를 하는 방법으로 남성 아동·청소년 피해자 79명의 성착취물을 제작하고, 지난해부터 성착취물 8개와 성인 불법촬영물 1839개를 판매한 혐의를 받는다.

김씨는 또 2018년부터 2020년까지 영상 통화를 하던 남성 피해자를 협박해 강제추행까지 한 것으로 조사됐다.

