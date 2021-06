[아시아경제 이민우 기자] 코스맥스는 '지속내수성을 갖는 수중유형 자외선 차단용 화장료 조성물' 특허를 취득했다고 29일 공시했다.

회사 측은 "본 발명에 따른 조성물은 수중유형 에멀젼으로 알코올을 함유하지 않아 향상된 내수성(지속내수성)을 가지며, 저자극이면서 가볍고 수분감이 느껴지며 촉촉하고 부드러운 사용감을 구현할 수 있다"며 "향후 생산될 제품에 사용될 예정"이라고 설명했다.

