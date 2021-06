[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 태영건설=국가철도공단과 941억원 규모 호남고속철도2단계(고막원~목포) 제5공구 건설공사 계약

◆ 성문전자=자회사 청도성문전자유한공사에 17억원 규모 채무보증 결정

◆ SK바이오사이언스=코로나19 백신 GBP510의 제3상 임상시험계획(IND) 신청

◆ SK가스=지속가능경영 보고서 2020 발간

◆ LG화학=해외 종속기업 간 지분구조 개편 위해 LG에너지솔루션 유상감자 실시

