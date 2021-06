박정호 SKT 대표 "넷플릭스 CEO 만날 때 됐다"

28일 임혜숙 장관 만남 후

기자들과 만나 밝혀



SKB, 넷플릭스 망 이용료 분쟁 소송서 '승소'

HBO맥스와의 협력 가능성도 내비쳐

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드가 넷플릭스와의 망 이용료 분쟁 관련 소송에서 승소한 가운데 박정호 SK텔레콤 대표가 28일 "리스 헤이스팅스 넷플릭스 최고경영자(CEO)를 만날 때가 다가왔다"고 밝혔다.

박정호 대표는 이날 서울정부청사에서 임혜숙 과학기술정보통신부 장관과의 간담회 이후 'SKB와 넷플릭스 간 소송이 넷플릭스와의 협력에 어떤 영향을 미칠 것으로 보냐'는 질문에 이 같이 답변했다.

박정호 대표는 또 "넷플릭스에게 한국은 큰 시장"이라며 "한국 수익이 죽었다는 말도 있지만 아시아의 콘텐츠가 중요하고 아시아와 협력이 중요할 것"이라고 설명했다.

해외 온라인동영상서비스(OTT)와의 협력 가능성도 열어뒀다. 박 대표는 해외 OTT와의 협력 여부를 묻는 질문에 "HBO가 가시화되고 있다"면서 "차차 이야기될 것"이라고 전했다.

탈통신 전략 일환인 커머스 사업에 대해서도 언급했다. 박 대표는 "11번가에 너무 집중 안 해줬음 좋겠다"면서도 "열심히 아마존 글로벌스토어를 준비 중에 있다"고 했다.

앞서 SK텔레콤은 G마켓을 운영하는 이베이코리아 인수전에서 유력한 인수 후보로 떠올랐지만 실사만 마친 후 본입찰에는 참여하지 않았다. 업계에서는 11번가를 키우기 위한 작업 일환이라는 관측이 나왔다.

박 대표는 "SK텔레콤과 포인트를 연결해 무료배송을 강력하게 준비하고 있다"며 "일단 글로벌스토어를 성공시키자는 목표"라고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr