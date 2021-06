여중사 추모 공연 열려 … 생전 좋아했던 '브로콜리너마저' 출연

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 성추행 피해 뒤 극단적 선택을 한 공군 이 모 중사를 추모하는 공연이 대구시 수성구 컬쳐커뮤니티 더 공감에서 열렸다.

26일 이 중사 유족 측에 따르면 이날 오후 7시 '파란하늘'이라는 제목으로 이 중사를 추모하고 유가족과 지인들을 위로하는 공연이 열렸다.

이 중사가 졸업한 공군항공과학고등학교 선배들이 주축이 된 '고(故) 이 중사 추모위원회'가 마련한 이 날 공연에는 이 중사가 생전에 좋아했던 밴드 '브로콜리너마저'가 직접 출연했다.

유족들은 경기 성남시 국군수도병원 장례식장 로비에서 유튜브 생중계로 공연을 관람했다.

국군수도병원 장례식장에는 지난 4일 이 중사의 추모소가 마련된 이래 조문객들의 발길이 이어지고 있다.

이 중사 아버지는 “딸아이가 좋아했던 브로콜리너마저 밴드가 감사하게도 흔쾌히 참여해줬다고 들었다”며 “다른 분들도 많이 보셨으면 좋겠다”고 전했다.

유족 측은 이번 사건에서 책임이 있는 사람들이 아직 명백히 밝혀지지 않았다는 이유로 이 중사의 장례를 진행하지 않고 있다.

유족 측 김정환 변호사는 전날 기자들과 만난 자리에서 “유족들이 이 중사의 장례를 안 하는 이유는 피해자의 죽음이 헛되지 않기를 염원하기 때문”이라며 “사건의 직접적인 가해자뿐만 아니라 여러 의혹에 대해 수사가 이뤄진 뒤 장례는 진행될 것”이라고 말했다.

