[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] ▶이필영(충남도 행정부지사)씨 부친상=청양농협 장례식장 1호실, 발인 28일 오전 8시, 장지 청양군 운곡면 위라리 선영, (041)942-4600

