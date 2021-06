관악구 ‘전통시장 온라인 장보기 및 배송서비스’ 유통 플랫폼 활용한 까닭?

비대면 소비 급증에 온라인 장보기 등 새로운 유통 플랫폼 활용 모색... 2021 대한민국 동행세일 기간 중 온라인 판매전 및 라이브커머스 등 판촉행사 참여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 전통시장을 살리기 위해 ‘온라인 장보기 및 배송서비스’로 새로운 유통 플랫폼 개척에 적극 나서고 있다.

최근 소비패턴 변화로 비대면 소비를 원하는 고객들이 늘어남에 따라 전통시장 내에서 판매하는 상품을 대상으로 온라인 쇼핑과 배달서비스를 접목, 판로의 확대를 모색하고 있는 것이다.

이미 지난해 인헌시장과 봉천제일종합시장이 온라인 장보기 주문서비스를 지원한 데 이어 올해는 관악신사시장과 신원시장이 발 빠른 행보를 보이고 있다.

관악신사시장과 신원시장은 올해 서울시에서 공모하는 ‘2021년 전통시장 온라인 장보기 및 배송서비스 지원 사업’에 선정됐다.

특히 관악신사시장은 중소벤처기업부에서 주관하는 ‘2021년 전통시장 온라인 진출 지원 사업’ 공모에도 최종 선정됐다.

온라인으로 시장이용을 원하는 주민은 네이버에서 운영하는 ‘우리동네 장보기’와 쿠팡에서 운영하는 ‘쿠팡이츠 앱’을 통해 원하는 상품 주문이 가능, 2~3㎞ 이내 지역의 경우 각 가정에 2시간 내에 배달된다.

더불어, 지난해에 이어 코로나19 위기극복과 소비진작을 위해 6월24일부터 7월11일까지 18일 간 온라인 중심으로 진행되는 '2021 대한민국 동행세일' 행사에 관악구 전통시장도 라이브 커머스 등 비대면 유통플랫폼을 활용한 판촉행사에 참여한다.

인헌시장과 봉천제일종합시장은 가상현실(VR) 전통시장 및 온라인판매전을 통해 전통시장의 우수제품을 연계 할인하고 무료 배송한다.

또, 7월6일 오후 2시에는 인헌시장 내 점포를 대상으로 라이브 커머스를 진행, 관악구청 공식유튜브 ‘라이브관악’에서 생방송으로 1시간 동안 온라인 판매 및 홍보, 경품이벤트 등을 진행할 계획이다.

행사기간 중에는 백화점과 대형마트 등 오프라인 매장에서도 할인판매 행사를 진행, 전통시장 등에서 사용할 수 있는 온누리상품권을 특별판매한다.

오는 7월9일까지 온누리상품권 할인율이 5%에서 10%로 확대되고, 개인 구매한도는 50만원에서 100만원으로 높아진다.

박준희 구청장은 “온라인 장보기와 배송서비스 지원, 노후시설과 이용편의 개선 등 지역 전통시장은 이제 대형마트 못지않은 경쟁력을 확보하고 있다“며 “온라인 플랫폼 서비스의 안정적인 정착으로 판로를 개척, 전통시장 등 소상공인의 경쟁력을 강화하기 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

