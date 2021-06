[아시아경제 강나훔 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 850 등락률 +2.87% 거래량 849,191 전일가 29,600 2021.06.24 15:30 장마감 관련기사 HDC현대산업개발, 1880억 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일[e공시 눈에 띄네]코스피-16일 close 은 의왕스마트시티 지식산업센터 신축공사를 수주했다고 24일 공시했다.

계약 규모는 3442억원으로 지난해 매출액 대비 9.4%다. 계약 기간은 착공일로부터 29개월이다.

