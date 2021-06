공정위 "삼성웰스토리, 총수일가 핵심 자금조달창구 역할…'제일모직-삼성물산' 합병에도 기여"

웰스토리에 사내급식 몰아준 삼성그룹, 부당지원행위로 제재



2015년 3분기 삼성물산 영업익 74.8%가 웰스토리로부터 발생

제일모직-삼성물산 합병 후 물산 주주 반발 무마하기 위해 배당 확대

웰스토리 이익으로 자금수요 충당

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 단체급식 내부거래를 통해 얻은 삼성웰스토리의 이익이 제일모직-삼성물산 합병 과정에서 필요한 자금을 충당하는데 기여했다고 판단했다. 웰스토리가 에버랜드로부터 물적분할되기 전 에버랜드가 영위하는 사업 중 안정적 수익이 발생하는 부문은 웰스토리가 사실상 유일했고, 웰스토리의 수익이 내부거래에서만 창출됐기 때문에 미래전략실로서는 웰스토리의 수익성을 높이기 위해 계열회사의 급식물량을 몰아줄 필요성이 존재했다고 본 것이다.

24일 공정위는 웰스토리에 사내급식 몰아준 삼성그룹을 부당지원행위로 제재하며 부당지원의 배경을 이 같이 설명했다.

웰스토리는 이재용 삼성전자 부회장이 최대주주인 삼성물산의 100% 자회사다. 현 삼성물산의 모태는 삼성에버랜드다. 에버랜드는 2013년 12월 1일 구(舊)제일모직으로부터 패션사업 부문을 양수했다. 2014년 7월 1일 삼성SDI가 전자소재 부문만 남은 제일모직을 흡수합병하면서 제일모직이 소멸되자 같은달 4일 에버랜드는 법인명을 제일모직으로 변경했다. 이후 제일모직은 2015년 9월4일 건설사업 등을 영위하던 구(舊)삼성물산을 흡수합병하면서 법인명을 다시 삼성물산으로 바꿨다.

공정위에 따르면 에버랜드는 이재용 부회장이 최대주주로 삼성그룹 지배구조의 최정점에 위치해 있다. 웰스토리는 당초 급식 및 식자재 유통사업을 영위하는 FC(Food Culture) 사업부 소속이었다. 에버랜드는 2013년 12월1일 전문급식 및 식자재 유통사업을 담당하는 FC사업부를 물적분할해 웰스토리를 설립했다. 에버랜드의 자회사가 됨에 따라 웰스토리는 사익편취행위 규제 대상에서 제외됐다.

웰스토리는 계열회사와의 급식 내부거래를 바탕으로 2013~2019년 연평균 1조1217억원의 매출액과 957억원의 영업이익을 기록했다. 같은 기간 11개 상위 경쟁 단체급식사업자 전체의 연평균 매출액과 영업이익은 각각 2조6704억원, 801억원에 불과했다.

육성권 공정위 기업집단국장은 "(모직-물산)합병과정에서 자사주 매입(약 4090억원), 합병반대 주주들의 주식매수청구권 행사 대응(약 6751억원), 합병 이후 구삼성물산 주주들의 반발을 무마하기 위한 배당확대 정책의 실시(2017~2019년, 평균 약 1116억원) 등을 위해 대규모 자금이 소요됐다"며 "내부거래를 통해 웰스토리가 취득한 이익은 배당금의 형태로 삼성물산에 귀속돼 대규모 자금수요를 충당하는데 사용된 것으로 보인다"고 강조했다.

웰스토리의 배당성향(배당액)은 2015년 99.02%(728억원)에서 2017년 114.56%(930억원)까지 높아졌다가 2018년 7월 공정위 현장조사 이후 2019년 16.92%(100억원)로 낮아졌다.

육 국장은 "삼성물산이 2015~2019년까지 웰스토리로부터 수령한 배당금 총액은 2758억원으로 웰스토리는 당기순이익(총 3574억)의 대부분을 삼성물산 배당금으로 지급했다"며 "웰스토리는 단체급식 내부거래를 통해 취득한 안정적 수익을 바탕으로 적극적인 배당을 실시함으로써 총수일가의 핵심 캐시카우 역할도 수행했다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr