내달 2·3일 '신세계 데이'…SSG랜더스, 신세계百 캐릭터 '푸빌라' 유니폼 입는다

신세계百, SSG랜더스와 협업 마케팅

'푸빌라와 친구들' 유니폼, SSG랜더스 선수들 입고 출전

SSG랜더스 응원 고객 중 시구자 선정·플로깅백 증정

[아시아경제 김유리 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 3,000 등락률 -1.07% 거래량 128,263 전일가 281,500 2021.06.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고신세계 "휴젤 인수 관련 검토, 확정된 바 없어"이틀째 연락 없는 이베이 본사 … 재입찰 가능성도? close 백화점의 자체 캐릭터 '푸빌라와 친구들'이 SSG랜더스와 만난다.

신세계백화점은 다음달 2~3일 인천 SSG 랜더스필드에서 열리는 홈경기 기간 동안 '신세계 데이'를 열고 자체 캐릭터가 새겨진 특별한 유니폼을 선보인다고 24일 밝혔다.

'푸빌라와 친구들'은 하얀 곰을 닮은 솜뭉치와 너구리, 여우 등을 모티브로 신세계백화점이 2017년 만든 캐릭터다. 귀여운 이미지로 '2030' 고객들에게 좋은 반응을 얻으며 다양한 굿즈로도 출시되는 등 신세계백화점의 대표 캐릭터로 자리 잡았다.

다음달 2~3일 경기에 SSG랜더스 선수단이 착용할 신세계백화점의 특별 유니폼은 신세계를 상징하는 꽃잎의 빨간색 바탕에 하얀색 배색 라인과 신세계백화점 뷰티 편집숍 '시코르'의 팔패치를 추가했다. 구단 로고 아래쪽에는 푸빌라가 야구공을 던지는 모습이 추가돼 재미를 더했으며 유니폼 뒷면에는 다람쥐를 모티브로 한 푸빌라의 친구 '포코'가 응원하는 모습을 담았다.

신세계가 제작한 특별 유니폼은 경기 당일인 2일부터 4일까지만 SSG랜더스 공식 온라인 스토어와 SSG닷컴에서 사전 예약 방식으로 구매 가능하다. 가격은 10만5000원이다.

신세계 데이를 기념해 다양한 이벤트도 준비했다. 신세계는 자체 캐릭터와 화장품 브랜드를 스포츠와 접목시켜 프로야구 전체 관중의 40% 이상을 차지하는 여성 팬들과 가족 단위 팬들에게 특별한 경험과 즐거움을 선사한다는 계획이다.

오는 27일까지 신세계백화점 애플리케이션을 통해 SSG랜더스 응원 댓글을 작성한 고객을 대상으로 백화점 푸드코트 5000원 할인권을 제공하고 추첨을 통해 인천 SSG랜더스 필드 백화점 전용 스카이박스 또는 일반석 관람권 등을 증정한다.

24일부터는 신세계백화점의 자체 캐릭터 푸빌라와 함께 시구를 할 시구자 초청 행사도 진행한다. 해당 이벤트는 신세계백화점 공식 SNS 계정의 이벤트를 통해 응모 가능하며 추첨을 통해 당첨된 고객은 다음달 3일 인천 SSG 랜더스필드에서 경기 전 시구를 하게 된다.

신세계 데이 당일인 7월 2일과 3일엔 최정, 최주환 등 SSG랜더스 선수들과의 그라운드 랜선 사인회도 연다. 신세계백화점은 "경기 시작 전 인천 SSG랜더스 필드 라이브 존에서 진행되는 랜선 사인회는 대면 사인회가 어려운 시기에 화상 카메라를 통해 SSG랜더스 선수들을 볼 수 있어 많은 고객들의 관심을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.

.사인회 이벤트는 신세계백화점 공식 SNS 채널을 통해 24일부터 신청 가능하며 참여 고객을 대상으로 신세계백화점 뷰티 편집숍 '시코르'의 핸드워시, 로션, 폼클렌징 등으로 구성된 기프트 세트도 제공한다.

또 외야에 설치된 '시코르 홈런존'에 SSG랜더스 선수의 홈런 타구가 적중할 경우 응원 댓글 이벤트 참여 고객을 대상으로 신세계백화점 자체 화장품 브랜드 '오노마'의 선크림을 증정한다. 신세계 오노마 선크림은 실제 SSG랜더스 선수들이 경기 중 사용하고 있다.

신세계 데이 기간 중 경기 관람을 위해 SSG 랜더스필드를 방문하는 모든 야구 팬들에게는 오노마의 에센스 샘플 키트와 신세계 뷰티 편집숍 시코르닷컴의 50% 할인 쿠폰을 선물할 예정이다. SSG랜더스 로고를 새긴 친환경 플로깅백도 2000개 한정으로 제작해 신세계 데이 기간 신세계백화점 전 점에서 전자영수증 발급 신청을 한 구매 고객에게 사은품으로 증정한다(당일 신세계 제휴카드로 5만원 이상 구매 고객 대상).

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "신세계백화점과 SSG랜더스를 응원하는 고객들에게 즐거움을 줄 수 있도록 다양한 협업 행사를 마련했다"며 "앞으로도 오프라인이 제공할 수 있는 차별화 된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr