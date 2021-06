우리카드, '마이데이터' 서비스 개시…"자산조회·관리 가능"

기존 서비스 명칭 변경·개선

전 금융권 및 130여 개 기관 자산 조회 가능

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 디지털 금융시장 선점을 위한 첫발로 '마이 데이터' 서비스를 시작했다고 22일 밝혔다.

이 서비스는 기존에 운영하던 자산관리서비스의 이름을 바꾸고 개선한 것이다. 소비지출, 자산, 공공정보 등 일상생활에 존재하는 모든 정보로 고객의 삶을 윤택하게 한다는 우리카드만의 마이데이터 정의를 담아 '데이터 이즈 라이프(Data is Life)'라는 캐치프레이즈도 선포했다.

이를 통해 카드, 은행, 보험, 증권 등 전 금융권, 총 130여 개 기관의 자산을 조회 할 수 있으며 자동차, 부동산과 같은 비금융 분야의 기타 자산도 직접 등록하여 관리할 수 있다. 내달부터는 우리카드 회원뿐만 아니라 비회원도 서비스 이용이 가능하다.

그래픽 요소를 활용한 간결한 화면, 메뉴 구성으로 편의성도 높였다. 모든 연령층의 고객이 직관적으로 자산과 소비를 한 눈에 파악할 수 있도록 고객 관점의 UX·UI 개선을 진행했다.

우리카드 관계자는 "마이 데이터 오픈을 시작으로 안정적인 인프라 구축을 통해 올해 8월 내 오픈API 전환을 계획하고 있다"며 "향후 다양한 외부 업체와의 협업을 통해 신용카드 고객뿐만 아니라 전국민을 대상으로 하는 가치 있고 차별화된 서비스를 제공하는 것이 궁극적인 목표"라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr