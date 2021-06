[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 창립 60주년을 기념해 농협 창립일 8월 15일이 생일인 고객의 생일을 축하하고 추억을 공유하는 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 생일이 8월 15일인 본인 또는 가족, 친구, 지인 등을 태그해 생일 축하 메시지를 댓글로 작성하고 본인의 SNS 계정에 생일 추억 사진을 등재하면 된다.

농협은행 공식 SNS에서 다음달 18일까지 진행되며, 추첨을 통해 갤럭시 워치 액티브2, 한국화훼농협 플라워박스, 스타벅스 커피쿠폰 등을 제공한다.

권준학 농협은행장은 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 고객과 소통하고 함께 추억을 만들며 고객의 가치를 최우선으로 여기는 은행으로 거듭나겠다"고 말했다.

