엑스골프 "반바지 라운드 캠페인~"

골프 부킹 서비스 엑스골프(XGOLF)가 ‘반바지 라운드 캠페인(사진)’을 실시한다.

참여 골프장이 2014년 10개소에서 올해는 200여개소로 늘었다. 골퍼들에게 "한여름에도 더위를 식혀주는 고마운 기획"이라는 호평이다. 프로 골퍼 유현주와 함께 ‘올바른 반바지 복장’ 홍보물을 골프장에 배포해 안내하고 있다. 하의는 무릎길이의 단정한 반바지에 벨트를 착용해야 한다. 카라 셔츠의 상의에 양말은 필수다. 다만 각 골프장 별 착용법이 다를 수도 있다. 내장 전 꼭 확인해야 한다.

조성준 대표는 "골퍼들이 보다 쾌적하게 한여름에도 골프를 즐길 수 있도록 참여 골프장들과 함께 캠페인을 하고 있다"면서 "반바지 라운드뿐만 아니라 앞으로도 골퍼들을 위한 다양한 활동을 전개할 계획"이라고 했다. 다음달 말까지 이벤트도 진행한다. 반바지 라운드를 마친 후 이미지와 함께 후기를 작성하면 추첨을 통해 스릭슨 스탠드백, 볼빅 골프공 등을 선물한다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.