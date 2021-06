이아이디, 100억 규모 이큐셀 주식 추가취득… 지분율 70.2%

[아시아경제 구은모 기자] 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 514 전일대비 1 등락률 +0.19% 거래량 37,513,392 전일가 513 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 [특징주]스푸트니크V 브라질 승인…이수앱지스·이아이디 등 '강세'반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! 中 제외하고 글로벌 1위! 국내 배터리 3사 “주가 상승”의 이유 close 는 반도체 장비제조 외 업체 이큐셀의 주식 666만6666주를 약 100억원에 추가 취득한다고 21일 공시했다. 주식 취득 뒤 이아이디의 이큐셀 지분율은 70.2%가 된다. 주식 취득 예정일은 30일이다. 이아이디는 이번 주식 취득의 목적을 "종속회사 재무구조 개선 및 운영자금 지원"이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr