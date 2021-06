개인 2조 순매수에도 코스피 3240선으로 밀려

‘매파’ 연준에 국내 증시도 위축

코로나19 델타 변이 확산 우려에…씨젠 16%↑

[아시아경제 이민지 기자]외국인과 기관의 순매도세에 코스피가 1%에 달하는 하락세를 기록했다. 개인 홀로 2조원에 달하는 국내 주식을 사들였음에도 지수 하락을 방어하기엔 역부족이었다.

21일 코스피는 전 거래일 대비 0.83%(27.14포인트) 하락한 3240.79로 장을 끝마쳤다. 코스피는 전 거래일 대비 0.11%(3.75포인트) 내린 3264.18로 장을 출발해 하락 폭을 키우며 장중 3220선까지 떨어졌다.

통화정책 관련 불확실성과 코로나19 델타 변이 확산 우려가 지수에 부정적인 영향을 줬다. 이경민 대신증권 연구원은 “일본을 중심으로 아시아 증시 변동성이 커졌고 장·단기 금리차 축소로 인한 위험회피를 위한 흐름이 나타났다”며 “이번주 예정된 블러드 세인트루이스 연은 총재, 카플란 댈러스 연은 총재, 파월 연준의장 하원 증언 등에 관심을 키워야 할 것”이라고 전했다. 이날 개인은 홀로 2조원에 달하는 주식을 사들이며 지수 하락을 방어했다. 개인은 1조9770억원어치 주식을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 8920억원, 1조823억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자와 SK하이닉스는 전 거래일 대비 0.75%, 2% 내렸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 397,000 전일대비 1,000 등락률 -0.25% 거래량 806,610 전일가 398,000 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (-0.25%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 2,000 등락률 -0.85% 거래량 819,404 전일가 235,000 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (-0.85%) 등도 하락했고 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 854,000 전일대비 18,000 등락률 +2.15% 거래량 79,218 전일가 836,000 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (2.15%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 681,000 전일대비 7,000 등락률 +1.04% 거래량 388,576 전일가 674,000 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (1.04%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 280,500 전일대비 10,500 등락률 +3.89% 거래량 999,884 전일가 270,000 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (3.89%)는 상승했다.

이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.48%(4.89포인트) 하락한 1010.99로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 0.13%(1.29포인트) 하락한 1014.59로 장을 시작해 장 초반 0.8%대 하락세를 보이기도 했다. 이날 코스닥시장에선 개인 홀로 1485억원어치 주식을 시들였고 외국인과 기관은 각각 748억원, 498억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,800 전일대비 3,500 등락률 +2.93% 거래량 1,195,170 전일가 119,300 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (2.92%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 12,000 등락률 +7.76% 거래량 1,139,232 전일가 154,700 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (7.76%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 213,500 전일대비 6,100 등락률 +2.94% 거래량 358,350 전일가 207,400 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (2.94%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 74,700 전일대비 10,500 등락률 +16.36% 거래량 7,923,392 전일가 64,200 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락정부 선정! ‘백신” 국책과제 주관기업! 주가 고공행진개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (16.36%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 185,960 전일가 78,600 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감개인 매수세에…코스피 소폭 상승Fed發 긴축 쇼크 피했다…코스피 강보합 나타내 close (0.25%)가 상승했고 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 1,900 등락률 -2.85% 거래량 164,537 전일가 66,600 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (-2.85%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,700 전일대비 1,000 등락률 -1.73% 거래량 849,764 전일가 57,700 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도외국인·기관 “팔자”에도…코스피 소폭 상승 마감 close (-1.73%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,300 전일대비 3,600 등락률 -2.02% 거래량 138,951 전일가 177,900 2021.06.21 15:30 장마감 관련기사 기관·외국인 동반매도…코스피 1%대 하락코스피 오전 중 0.7%대 하락…외국인·기관 순매도개인 순매수에도 코스피 하락…3240선 거래 close (-2.02%)는 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr