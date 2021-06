교원KRT, 티몬에서 ‘해외여행 할인권’ 판매

최대 90% 할인…이용 불가 시 전액 환불

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹의 여행업체 교원KRT는 티몬과 함께 해외여행 할인권 판매 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

교원KRT는 최근 세계 각국의 트래블버블(비격리여행권역) 추진에 따른 여행수요 증가에 맞춰 미리 해외여행을 준비하는 여행객들을 위해 프로모션을 진행한다.

앞서 교원KRT는 홈쇼핑·온라인 채널 등을 통해 상품을 선보였다. 지난 13일 진행한 롯데홈쇼핑 ‘지중해 스페셜 패키지’ 방송은 약 1시간 방송 중 1만1000건 이상의 콜과 20억 이상의 매출을 달성했다.

이번 프로모션은 총 5종의 할인권으로 구성됐다. 5만원 할인권은 90% 할인된 4900원에(50만원 이상 해외여행 상품에 사용 가능)에, 10만원권은 9900원(100만원 이상)에, 20만원권은 1만9900원(200만원 이상)에, 30만원권은 2만9900원(300만원 이상)에, 50만원권은 4만9900원(500만원 이상)에 구매할 수 있다.

판매된 할인권은 내년 말까지 유효하고, 인당 10장까지 구매 가능하다. 다만 중복 할인은 안 된다. 출발이 어렵다면 할인권 전액 환불 받을 수 있다.

교원KRT는 이번 프로모션 참여자 중 1명을 추첨해 2인 괌 왕복 항공권을 제공한다. 또 SNS 홍보 이벤트 참여자 중 1000명을 추첨해 티몬에서 이용 가능한 1000포인트를 증정할 예정이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr