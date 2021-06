"백신 맞고 해외여행 가자"…해외여행 상품 '기지개'

티몬, 해외여행 재개시 쓸 수 있는 해외여행 할인권 90% 선할인 판매

홈앤쇼핑, 코로나19로 멈췄던 해외여행 패키지 상품 판매 재개

[아시아경제 김철현 기자] 국내 백신 접종률 증가와 '트래블 버블'(여행안전권역) 체결 추진에 따라 그동안 억눌렸던 해외 여행 수요를 잡기 위한 이커머스, 홈쇼핑 등의 행보가 빨라지고 있다.

티몬은 오는 27일까지 해외여행 재개 시 사용 가능한 '해외여행 할인권'을 90% 할인된 가격에 판매한다. 티몬이 교원KRT여행사와 단독으로 선보이는 이번 프로모션은 해외여행 재개에 앞서 미리 해외여행 할인권을 선점할 수 있도록 마련됐다. 방역 우수국 간 자가격리 의무를 면제하는 트래블 버블이 본격 시행되면 이 할인권을 사용할 수 있는 특별 해외여행 패키지를 여럿 선보일 예정이다.

할인권은 총 5종이다. 50만원 이상의 해외여행 상품에 쓸 수 있는 5만원권의 여행쿠폰을 90% 할인가인 4900원에 판매하는 등 할인 폭이 크다. 할인권은 2022년 12월 31일까지 유효해 넉넉한 일정을 두고 사용할 수 있다. 출발 불가 상품의 경우 할인권 전액을 환불할 예정이다.

홈앤쇼핑도 코로나19로 중단됐던 해외여행 패키지 상품을 선보인다. 홈앤쇼핑은 지난해 코로나19 여파로 여행상품 판매를 중단한 이후, 최근 국내 숙박권 및 사전예약 항공권 상품 판매를 재개하며 여행 업계 활로를 모색하고 있다. 관련 상품 판매는 큰 인기를 얻은 바 있다.

오는 20일부터는 해외여행 패키지 상품을 1년 3개월 만에 처음으로 선보인다. 이날 진행되는 '참좋은여행 해외여행 패키지' 방송에서는 괌·사이판 휴양형 상품을 비롯해 대만, 싱가포르 등 관광형 상품을 합리적인 가격으로 판매한다. 홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19로 힘든 여행업계의 어려움 극복에 적극적으로 동참하고 고객들의 해외여행에 대한 니즈를 충족시키기 위해 상품을 준비했다"며 "합리적이고 실속있는 해외여행 상품을 계속 선보일 예정"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr