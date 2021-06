아모레퍼시픽 '브로앤팁스', BNT 알파비오틴 탈모증상 완화 샴푸 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽의 남성 고민 토탈 케어 브랜드 브로앤팁스가 탈모 고민별로 골라 쓰는 ‘BNT 알파비오틴 탈모증상 완화 샴푸’ 3종을 출시했다고 18일 밝혔다.

브로앤팁스가 새롭게 선보이는 ‘BNT 알파비오틴 탈모증상 완화 샴푸’ 3종은 비오틴과 카페인을 배합한 아모레퍼시픽의 특별 기술력인 ‘α-BIOTIN’이 적용돼 집중적인 탈모 관리가 가능하다. 여기에 약해진 모근과 힘없는 모발을 함께 관리 해주는 맥주 효모 성분을 추가로 넣었다.

'BNT 알파비오틴 탈모증상 완화 샴푸'는 탈모가 시작되기 전 미리 느껴지는 여러가지 유형의 탈모징후에서 차용한 ‘뿌리볼륨 삼푸’, ‘지성두피 샴푸’, ‘모근모발강화 샴푸’ 3종으로 이루어져 있다.

‘BNT 알파비오틴 뿌리볼륨 샴푸’는 탈모 징후 중에서도 힘없이 무겁게 처지는 정수리 모발뿌리 고민에 집중 한 제품이다. ‘BNT 알파비오틴 지성두피 샴푸’는 기름진 두피의 찝찝함이 지속되고 특유의 머리냄새가 나는 등의 고민에 집중했다. 각 제품에는 맞춤형 특허출원기술들이 적용됐다.

‘BNT 알파비오틴 모근모발강화 샴푸’는 튼튼하고 생기 있게 모발을 관리하는 맞춤형 특허기술인 ‘프로틴 코팅 테크놀로지’를 적용하였다. 단백질 구성성분인 저분자 아미노산을 모발 속 깊숙이 채워, 힘 없이 가늘어진 모발에 생기를 불어넣는 모근모발 집중 케어 제품이다.

브로앤팁스는 신제품 출시를 기념해 오는 23일부터 브로앤팁스 공식 몰에서 ‘놓치마 탈모고민, 놓지마 100원 이벤트!’ 이벤트를 진행한다. 이벤트 제품을 1000명 한정으로 100원에 제공한다.

