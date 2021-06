밀리의 서재, LG유플러스와 구독경제 독서 서비스 파트너십 체결

[아시아경제 최동현 기자] 밀리의 서재가 LG유플러스와 구독경제 기반의 독서 서비스를 지원하는 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.

2017년 국내 전자책 시장 최초로 구독경제 모델을 도입한 밀리의 서재는 10만권의 전자책과 350만명의 누적 회원을 보유한 독서 플랫폼이다. 현재 전자책과 오디오북, 챗북 등 라이프스타일에 맞춰 독서의 경계를 넓힌 콘텐츠를 다양하게 선보이고 있다. 독서와 친숙한 환경을 조성하는데도 지속적으로 힘쓰고 있다.

이번 파트너십을 통해 밀리의 서재는 LG유플러스 고객이 부담 없이 독서 플랫폼을 이용할 수 있도록 다방면에서 협력하기로 뜻을 모았다. 또 시각장애인에게 오디오북을 전달하거나 취약 계층에게 도서를 기부하는 사회공헌활동을 공동으로 추진하는 등 협업 범위도 다양하게 확장해나갈 예정이다.

서영택 밀리의 서재 대표는 “전자책 및 오디오북 등 새로운 형태의 콘텐츠와 함께 독서 분야에서도 구독경제가 각광받고 있다"며 "LG유플러스와 함께 구독 서비스의 장점을 극대화하며 독서 장벽을 낮추는 다방면의 협업을 지속해나갈 것”이라고 말했다.

