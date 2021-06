[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 미·러 정상회담이 예상보다 일찍 종료됐다.

백악관은 16일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 첫 정상 회담이 종료했다고 밝혔다.

이날 오후 1시 30분 스위스 제네바의 '빌라 라 그렁주'에서 진행된 회담은 오후 5시 5분까지 약 3시간 30분가량 진행됐다. 당초 최대 5시간까지 걸릴 수 있다는 예상에 비해 비교적 일찍 마무리된 셈이다.

두 정상은 회담장을 떠나 각자 예정된 기자 회견장으로 출발했다.

