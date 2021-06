[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 15일 강원도 철원에서 ‘철원 남북산림협력센터’ 착공식을 가졌다고 밝혔다. 센터는 향후 남북 간 산림협력이 본격화되는 상황에 대비해 지능형(스마트) 양묘장, 산림병해충 예찰·진단 및 연구시설, 임·농복합경영 등 다목적 기능을 갖춰 내년 12월 완공될 예정이다. 최병암 산림청장이 센터 착공식에서 인사말을 하고 있다. 산림청 제공

