◇ 팀장(부장)

◆ 기획조정실

▲전략기획팀장 박만우 ▲경영분석팀장 권석철

◆ 사무처

▲재무회계팀장 김현영 ▲구매팀장 최충실 ▲신협파견(전무) 김종렬

◆ 인재경영실

▲인사운영팀장 주수용 ▲인사기획팀장 정혁상 ▲조직문화팀장 박호진

◆ 대외협력처

▲홍보팀장 이성만

◆ 세브란스병원

▲입원원무팀장 선홍규 ▲법무팀장 서영근 ▲V팀장 김은현 ▲헬스체크업의원 검진팀장 도경민

◆ 어린이병원

▲경영지원팀장 신동홍

◇ 파트장(차장)

◆ 기획조정실

▲경영분석팀 분석파트장 한성욱

◆ 중입자건립추진본부

▲기획운영팀장(차장) 이정환

◆ 사무처

▲재무회계팀 재무파트장 장진중(8.1일부) ▲구매팀 자산관리파트장 최용진 ▲건축팀 송도세브란스병원설계파트장 김영종

◆ 인재경영실

▲조직문화팀 노무파트장 김영광 ▲인재개발팀 교육운영파트장 김병욱 ▲인사운영팀 인사운영2파트장 최상기(8.1일부) ▲인사기획팀 인사기획파트장 주재영(8.1일부)

◆ 대외협력처

▲홍보팀 홍보파트장 박진섭

◆ 감사실

▲감사파트장 방성훈(8.1일부)

◆ 제중원보건개발원

▲행정팀장(차장) 이대용

◆ 의과대학

▲사무팀 교육파트장 강진수 ▲사무팀 교학파트장 장규순

◆ 세브란스병원

▲외래원무팀 외래2파트장 김숙 ▲입원원무팀 입원1파트장 이종구 ▲임상연구관리실 사무팀장(차장) 박성진

◆ 강남세브란스병원새병원추진본부

▲강남)건립기획팀 운영파트장 이용래

◆ 연세암병원

▲원무팀 원무파트장 임강윤

◆ 치과대학병원

▲경영지원팀 사무파트장 김영훈 ▲경영지원팀 경영전략파트장 양성오 ▲경영지원팀 원무파트장 이종호

◆ 심장혈관병원

▲경영지원팀 원무파트장 송준섭

◆ 파견

▲법인)감사실 박태호 ▲연세대학교 글로벌사회공헌원 김의연

김지희 기자 ways@asiae.co.kr