코스피, 장중 '3260선' 돌파 강보합세...코스닥은 하락 전환

[아시아경제 박지환 기자] 15일 코스피가 강보합세를 보이며 '3260선'을 넘어섰다. 장초반 상승 출발하며 천스닥 도달 가능성을 높였던 코스닥은 외국인과 기관의 매도세가 커지며 하락 전환했다.

이날 코스피는 전 거래일(3252.13)보다 1.04포인트(0.03%) 오른 3253.17에 출발했다. 오전 9시15분 기준 전 거래일 대비 9.97포인트(0.31%) 상승한 3262.10에 거래되고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 매도 우위를 나타냈다. 외국인과 기관은 각각 736억원, 122억원을 순매도했다. 반면 개인은 836억원을 사들이며 지수를 이끌고 있다.

시가총액 상위 10개 종목은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,700 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 2,798,474 전일가 80,500 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,500 전일대비 1,500 등락률 +1.18% 거래량 589,339 전일가 127,000 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) 는 각각 0.75%, 1.57% 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 2,000 등락률 -0.24% 거래량 68,982 전일가 827,000 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (1.09%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 500 등락률 +0.21% 거래량 164,272 전일가 238,000 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (0.21%) 등이 올랐다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 197,952 전일가 387,000 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (-0.52%)와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 844,000 전일대비 9,000 등락률 -1.06% 거래량 11,231 전일가 853,000 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (-0.94%)는 하락했다.

이날 코스닥은 전 거래일(997.41)보다 0.64포인트(0.06%) 상승한 998.05에 출발했다. 하지만 지수는 외국인과 기관의 매도 물량이 커지며 이내 하락 전환했다. 같은 시각 지수는 전 거래일 대비 0.50포인트(-0.05%) 내린 996.91에 거래되고 있다.

코스닥 역시 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 외국인과 기관은 각각 471억원, 105억원을 순매도했다. 개인은 610억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 대부분은 약세를 나타냈다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,400 전일대비 5,200 등락률 -3.32% 거래량 391,333 전일가 156,600 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) 은 3.46%로 낙폭이 가장 컸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,100 전일대비 1,300 등락률 -1.05% 거래량 363,819 전일가 123,400 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (-1.46%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,700 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 200,376 전일가 57,800 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (-0.69%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,600 전일대비 400 등락률 +0.62% 거래량 38,496 전일가 64,200 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (-0.78%) 등이 내렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 191,400 전일대비 2,100 등락률 +1.11% 거래량 38,671 전일가 189,300 2021.06.15 09:50 장중(20분지연) (0.32%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 319,800 전일대비 2,800 등락률 +0.88% 거래량 3,707 전일가 317,000 2021.06.15 09:49 장중(20분지연) (1.14%) 등은 상승했다.

박윤철 하이투자증권 연구원은 "코스피는 기술주와 가치주의 로테이션이 진행된 미국 증시 영향으로 혼조세를 보일 것으로 보인다"며 "연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 관망세 속 외국인 수급에 주목해야 한다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr