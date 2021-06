거창군의회, 2021년 행정사무 감사 실시

14일부터 22일까지 9일간 군정 운영 전반 감사



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의회는 14일부터 22일까지 군정 운영 전반에 대해 2021년 행정사무 감사를 시행한다.

14일 오전 거창군청 대회의실에서 구인모 군수를 비롯한 간부 공무원들이 출석한 가운데 부서별 행정사무 감사에 들어갔다.

이번 행정 사무감사특별위원회는 제256회 임시회에서 위원장에는 이홍희 의원이, 부위원장에는 신재화 의원이 선임됐다.

이홍희 행정사무 감사 특별위원장은 “행정사무 감사는 군정 주요 업무 전반에 관한 추진실태를 파악해 의정활동에 필요한 자료를 활용하고, 잘못된 부분은 시정 요구해 군민에게 신뢰받는 군정이 되도록 감사에 충실히 임해줄 것을 바란다”고 말했다.

또한 김종두 의장은 “행정사무 감사는 1년 동안 추진한 각종 사업이 올바르게 추진됐는지 확인하는 날이다”며 위원들에게 “잘못된 부분은 비판과 함께 대안을 함께 제시해야 하며, 잘된 부분은 칭찬과 격려를 함께 부탁드린다”고 인사말을 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr