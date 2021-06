인제군 마케팅 센터, '빠태리'·'오트풀' 인기 업고 '판로 개척'

15일 인제군 마케팅 센터 발전 방안 보고회 개최

[아시아경제 라영철 기자] 지역 특산물인 황태를 가공한 황태 부각 3종 '빠태리' 와 귀리 세이크 '오트풀' 등으로 '잘 파는 농협 실현'을 추진 중인 강원 인제군 마케팅 센터(이하, 마케팅센터)가 새로운 판로 개척에 나선다.

14일 인제군 마케팅센터는 "오는 15일 발전방안 보고회와 올해 사업 중간 점검을 통해 도약의 길을 모색한다"며 이같이 전했다.

특히 인제군은 올해 목표하는 ▲우수상품 발굴 및 판로지원 ▲소규모 경영체 판로개척과 자립 구축 지원 ▲마케팅 범위 확대로 인제군 브랜드 가치 향상 ▲경영체 운영 컨설팅 강화 및 마케팅 센터 기능 강화 등에 대해 집중적으로 진단할 계획이다.

마케팅 센터는 우수상품 브랜딩 사업 2곳 1억 2000만 원, 라이브 커머스 SNS 마케팅 시범 1억 원, 이커머스 셀러 양성 5곳 5600만 원, 경영체 1:1 코칭 6곳 1000만 원 롯데마트 판촉 4000만 원 등 모두 3억 2600만 원을 투입해 사업을 추진 중이다.

또한, 경영체 판로개척 지원을 위해 오는 7월부터 10월까지 중소기업유통센터와 연계한 오프라인 판매장 3곳을 확보했다. GS 홈쇼핑과 산나물, 감자, 고추 등 상품 구성 및 방송 협의와 동시에 꽈리고추 판로 지원을 위해 월 3~4톤 매입 및 세척, 절단 등 전처리 납품 협의를 진행하고 있다.

한편 지난해 6월 출범한 인제군 마케팅 센터는 '오트풀' 공동구매 3200만 원 판매와 '나무 캐는 곰' 정규직 28명의 고용 성과를 거둔 바 있다.

인제군 관계자는 "인제군 마케팅 센터가 보다 높은 수준의 역할을 할 수 있도록 기관·단체별 유기적 연계 컨트롤 타워 구축을 위해 (가칭) 인제군 경제활성화 센터로 확대 운영이 필요하다"고 말했다.

