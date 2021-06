文대통령, 바이든 대통령에 "얀센 백신, 한국에서 큰 호응"

G7 정상회의 회담장에서 바이든 美 대통령과 대화…스가 日 총리와도 인사 나눠

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 12일(현지시각) 영국 콘월 G7 정상회의 회담장에서 조 바이든 미국 대통령을 만나 얀센 백신이 한국에서 큰 호응이 있었다고 전했다.

박경미 청와대 대변인은 13일 "문 대통령은 12일 오후 G7 정상회의가 열리고 있는 영국 콘월 카비스 베이 호텔 회담장에서 조 바이든 미국 대통령과 만나 인사를 나눴다"고 설명했다.

바이든 대통령은 "문 대통령이 오셔서 이제 모든 게 잘된 것 같다"고 인사를 건넸고, 문 대통령은 "(한미 정상회담 결과로) 미국이 보낸 얀센 백신 예약이 18시간 만에 마감됐다. 한국에서 큰 호응이 있었다"고 감사의 뜻을 나타냈다.

한편 박 대변인은 "문 대통령은 G7 확대정상회의 세션이 개최되기 전에 스가 일본 총리와도 조우해서 서로 반갑다고 인사를 건넸다"고 말했다.

영국(콘월)=공동취재단·류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr