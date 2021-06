무안소방서, 어린이집 꿈나무 소방서 탐방

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 11일 무안소방서에 방문한 소희어린이집 원생 11명을 대상으로 이동안전체험차량을 활용한 현장 체험학습, 소방안전교육을 했다고 밝혔다.

이번 체험학습은 어린이집 유아의 안전의식을 높이고 현장 체험학습을 인솔하는 교직원의 안 전 관리능력을 향상하고자 마련됐다.

주요 내용은 소방서 탐방, 화재 시 대피 요령, 위급상황 시 119 신고 요령, 지진, 화재 대피 등 이동안전체험차량 이용 실습 교육, 코로나19 감염 방지를 위한 개인위생 수칙 준수 등이다.

소방서는 어린이의 눈높이에 맞게 소방안전교육 기자재를 활용한 교육으로 좋은 반응을 얻었다.

박원국 서장은 “소방서 견학을 통해 각종 안전사고에 쉽게 노출될 수 있는 어린이의 사고를 예방하고 안전의식을 높이는 계기가 됐길 바란다”고 말했다.

