걷자, 다함께 걸어보자꾸나! 부산시, 매월 11일 ‘워킹데이’ 캠페인

생활 보행문화 확산, ‘함께 참여해요 워킹데이!, 함께 실천해요 3·3·3!’



부산시와 8개 구·군, 6월 11일 올해 첫 ‘매월 11일, 워킹데이’ 행사



남구 6월 23일 오후 3시 우암동 도시숲공원서 월드엑스포 유치기원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 다 같이 걷자, 걸어보자꾸나!

‘워킹데이 캠페인’이 11일 부산에서 열린다.

부산시(시장 박형준)는 코로나19 방역지침 등을 준수해 여러 구·군과 함께 보행문화 확산 캠페인을 추진한다고 밝혔다.

‘6월 11일, 워킹데이’는 올해 부산시가 주관하는 첫 워킹데이 캠페인이다. 중구 등 8개 구·군도 워킹데이 캠페인을 함께 추진한다.

6월 23일에는 남구 우암동 도시숲공원에서 2030부산월드엑스포 유치를 기원하는 시민걷기 워킹데이 행사도 함께한다.

‘워킹데이’는 한 달에 한번, 매월 11일은 생활 속 걷기를 실천하자는 뜻으로 두 다리를 형상화하고 있는 ‘11’이란 날짜를 정했다.

지난해에는 5월부터 11월까지 매달 1회 구·군과 함께 걷기활동 캠페인을 운영했다. ‘만보는 껌이지’ 시민참여 SNS 이벤트도 열어 걷기를 통한 일상회복 메시지 전달과 보행문화 확산 바람을 일으켰다.

부산시는 이번 워킹데이를 맞아 11일 오전 8시 30분부터 시청사 로비와 도시철도 시청역 대합실 등에서 시민을 대상으로 홍보 캠페인을 한다. 8개 구·군은 자체계획을 세워 특색있는 워킹데이 캠페인을 추진키로 했다.

▲중구는 자원봉사자단체와 함께 환경정비를 연계한 워킹데이 ▲동래구는 온천천 시민공원에서 반려견과 함께 걷는 워킹데이 ▲영도구는 동별 워킹클럽 연계 1달간의 워킹데이를 운영하며 ▲북구는 생활공감정책참여단 및 동 단체 주민 60명과 함께 갈맷길 걷기 워킹데이 ▲강서구, 사상구, 기장군도 각기 여건에 맞는 캠페인을 전개할 계획이다.

남구에서는 부산시와 2030부산월드엑스포 범시민유치위원회(오성근 집행위원장)와 함께 6월 23일 오후 3시부터 우암동 도시숲공원에서 시민 50여명과 함께 ‘2030부산월드엑스포 유치기원’ 워킹데이 걷기행사를 연다.

2030부산월드엑스포 범시민유치위원회(오성근 집행위원장)는 “2030부산월드엑스포 유치에 성공하면 50만개 일자리 창출, 61조원 경제효과로 대한민국 제2의 발전을 이끌 것”이라며 시민의 관심과 동참을 바랐다.

박형준 부산시장은 시민의 일상적 걷기 활동이 ‘15분 생활권 도시’를 함께 만들어가는 과정이라고 의미를 부여했다.

박 시장은 “매월 11일은 생활 속 걷기를 실천하면서 생활과 여가에 균형을 맞추고 15분 생활권 도시가 지향하는 가치를 공감하기 바란다”고 말했다.

부산시는 ‘6월 11일, 워킹데이’를 시작으로 매월 1회, 다채롭고 흥미로운 걷기 이벤트와 자치구·군과 연계한 걷기행사 등을 추진할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr