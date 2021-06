순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감

기관 1달 만에 다시 1兆 규모 순매도

코스닥은 1% 가량 상승마감

[아시아경제 이민우 기자] 선물·옵션 만기가 겹쳐 증시 변동성이 커지는 ‘네 마녀의 날’(쿼드러플 위칭데이)임에도 코스피가 큰 등락 없이 강보합으로 마감했다.

10일 코스피는 전날보다 0.26%(8.46포인트) 오른 3224.64에 마감했다. 장 초반 3210.31까지 밀렸지만 이후 반등하기 시작해 오후 1시30분께에는 3235.39까지 회복했다. 이후 장 막판 기관 투자자들의 매도 물량이 급증하면서 3220선에서 장을 마쳤다.

이날 장중 내내 유지됐던 외국인과 기관의 동반 매도는 장 막판들어 바뀌기 시작했다. 꾸준히 순매도로 일관하던 외국인은 오후 3시 넘어서부터 매수세로 돌아섰다. 이후 매수 물량을 늘려가 끝내 순매수 7075억원을 기록했다. 반면 기관은 1조1131억원을 순매도했다. 기관투자자가 1조원 규모로 순매도한 것은 지난달 11일 1조3513억원 이후 처음이다. 반면 개인은 3874억원을 순매수했다.

상승한 업종이 다수였다. 서비스업(2.21%), 의약품(2.10%), 섬유·의복(1.76%), 의료정밀(1.69%) 등의 순서로 상승폭이 컸다. 기계(-3.31%), 은행(-1.84%), 건설업(-1.41%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 업종도 대부분 올랐다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 373,500 전일대비 15,000 등락률 +4.18% 거래량 1,499,617 전일가 358,500 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주지수 주춤해도…카카오 연일 고공행진“두산중공업” 강하게 물리신 분 close 의 상승폭이 4.18%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 4,500 등락률 +3.49% 거래량 5,271,625 전일가 129,000 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주지수 주춤해도…카카오 연일 고공행진대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close (3.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 21,000 등락률 +2.52% 거래량 134,259 전일가 834,000 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합) close (2.52%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 4,000 등락률 +1.53% 거래량 550,235 전일가 261,500 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망" close (1.53%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 610,000 전일대비 4,000 등락률 +0.66% 거래량 381,516 전일가 606,000 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세삼성SDI "美 진출 검토"현대·LG이어 롯데에도 밀린 삼성그룹株 close (0.66%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 5,000 등락률 +0.62% 거래량 284,107 전일가 802,000 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 [단독]알루코, LG·SK와 수주 계약 추진'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (0.62%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 4,513,903 전일가 122,500 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (0.41%) 등의 순서였다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,000 전일대비 3,500 등락률 -1.46% 거래량 1,082,722 전일가 239,500 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 대한상의-국세청, 현장 못 따라가는 세제 개선 위해 손 잡았다[포토]현대차·SK·포스코·효성 등 4개 그룹, 수소기업협의체 설립 추진생산-운송-소비 생태계 구축…핵심역량 모아 초기시장 선점 close (-1.22%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 1,100 등락률 -1.22% 거래량 2,420,351 전일가 90,300 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 기아 EV6, 미국 온라인 사전예약 하루만에 '완판'기아 'EV6' 1회 주행거리는 최대 475㎞기아, '예술계 대학생 서포터즈' 모집 close (-1.22%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 17,507,950 전일가 81,100 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 대한상의-국세청, 현장 못 따라가는 세제 개선 위해 손 잡았다압도적 대선주자 1위 ‘ㅇㅇㅇ’ 중대발표! 관련 황금주!!세상 가장 작은 픽셀 이미지센서 출시…삼성전자, 모바일 혁신 가속 close (-0.12%) 등은 떨어졌다.

코스닥 지수는 전날 대비 0.92%(8.98포인트) 오른 987.77로 폐장했다. 979.52으로 강보합 출발 이후 꾸준히 상승폭을 넓혀갔다. 오후 1시53분께에는 993.08까지 올랐었다. 980대로 소폭 밀린 채 마감했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 393억원, 3418억원어치를 순매수했다. 개인은 3685억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 올랐다. 기타서비스(2.30%), 의료·정밀기기(2.28%), 기술성장기업부(2.10%) 등의 순서였다 금융(-1.58%), 금속(-0.33%), 운송장비·부품(-0.27%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목 모두 올랐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 74,900 전일대비 3,300 등락률 +4.61% 거래량 484,529 전일가 71,600 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세유동성 줄어드나…美 테이퍼링 우려에 코스피 약보합 나타내외국인 순매수 전환…코스피 낙폭 줄어 close 의 상승폭이 4.61%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 184,600 전일대비 7,500 등락률 +4.23% 거래량 320,397 전일가 177,100 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (4.23%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 61,500 전일대비 2,300 등락률 +3.89% 거래량 438,535 전일가 59,200 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (3.89%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,900 전일대비 1,300 등락률 +2.15% 거래량 1,938,190 전일가 60,600 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망" close (2.15%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,700 전일대비 1,900 등락률 +1.40% 거래량 220,180 전일가 135,800 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (1.40%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,350 전일대비 450 등락률 +1.37% 거래량 1,067,128 전일가 32,900 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세 close (1.37%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,400 전일대비 500 등락률 +0.89% 거래량 706,194 전일가 55,900 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (0.89%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 312,700 전일대비 2,700 등락률 +0.87% 거래량 52,585 전일가 310,000 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세유동성 줄어드나…美 테이퍼링 우려에 코스피 약보합 나타내외국인 순매수 전환…코스피 낙폭 줄어 close (0.87%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,100 전일대비 1,000 등락률 +0.86% 거래량 1,131,214 전일가 116,100 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권코스피에 이어 코스닥도 약세.. 개인만 순매수 close (0.86%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,600 전일대비 1,200 등락률 +0.73% 거래량 158,189 전일가 165,400 2021.06.10 15:30 장마감 관련기사 '네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세[클릭 e종목] “스튜디오드래곤, 미국으로 간다”코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close (0.73%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr