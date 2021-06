[아시아경제 이선애 기자] 이마트,는 지난 5월 별도재무제표 기준 매출액(순매출액) 1조2641억원을 기록해 전년 동월 대비 16.4% 증가했다고 10일 공시했다. 총 판매액을 나타내는 총매출액은 15.6% 늘어난 1조3854억원으로 집계됐다.

창고형할인점 트레이더스의 매출액 증가가 두드러졌다. 5월 트레이더스 매출액은 2902억원으로 전년 동월 대비 31.7% 늘었다. 대형마트 매출액은 15.1% 늘어난 9886억원, 전문점은 0.9% 줄어든 1048억원이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr