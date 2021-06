文, 11~17일 英·오스트리아·스페인 방문…靑 "한미일 소통에 열린 입장"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 주요7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 오는 11일부터 17일까지 영국과 오스트리아, 스페인을 차례로 방문한다. 한미일·한일 정상회담과 관련해서는 "확인해드릴 사항이 없다"면서도 "소통에는 열린 입장"이라고 밝혔다.

박경미 청와대 대변인은 9일 청와대에서 브리핑을 통해 "문 대통령이 보리스 존슨 영국 총리의 초청으로 오는 11~13일(이하 현지시간) 영국 콘월에서 개최되는 G7에 참석한다"며 이같이 말했다.

이번 G7 정상회의에 초청국 자격으로 참석하는 문 대통령은 12~13일 양일간 개최되는 확대회의 3개 세션에 참석해 그린·디지털을 주축으로 하는 한국판 뉴딜 경험을 공유할 예정이다.

보건을 주제로 하는 확대회의 1세션에서는 백신공급 확대와 글로벌 보건시스템 대응 역량 강화에 대해, 열린 사회와 경제를 주제로 하는 2세션에서는 열린 사회의 가치를 위한 인접국간 공조 강화를, 기후변화와 환경을 주제로 하는 3세션에서는 녹색성장을 통한 기후대응 방안과 생물다양성 감소 대응 방안 등에 대해 논의한다. 박 대변인은 "G7 회의 참석을 겸해 양자회담도 가질 예정"이라고 덧붙였다.

G7 일정을 마치면 13~15일에는 오스트리아를 국빈 방문해 알렉산더 판데어벨렌 대통령과 정상회담을, 제바스티안 쿠르츠 총리와 회담을 가진다. 박 대변인은 "내년은 한-오스트리아 수교 130년으로, 문 대통령은 오스트리아를 방문하는 첫 한국 대통령이 된다"며 "양국간 우호협력 관계가 이번 방문을 계기로 한 단계 격상할 것"이라고 강조했다.

이어 15~17일에는 스페인을 국빈방문해 펠리페6세 국왕과 페드로 산체스 총리를 만날 예정이다. 문 대통령의 이번 스페인 방문은 코로나19 이후 스페인에서 맞이하는 첫 국빈 방문이다. 박 대변인은 "코로나 관련 협력 증진, 세관 협력 강화, 친환경 미래산업과 경제분야 협력 다변화 등을 논의할 예정"이라고 밝혔다. 국빈방문에는 양국간 의회외교 증진을 위해 홍영표·윤건영 더불어민주당 의원이 특별 수행원으로 동행한다.

이번 G7 방문에서 한미일·한일 정상회담이 이뤄질지는 미지수지만, '풀어사이드(pull-aside·약식 회담)' 식으로 이뤄질 가능성도 배제할 수 없다. 청와대 관계자는 "현재로서는 확인해드릴 사항이 없지만, 3국간 다양한 소통이나 일본 측과의 대화에 항상 열려 있는 입장"이라며 "G7 회의는 참석하는 정상이 그리 많지 않고 수행하는 직원들이 적어, 정식 회의를 미리 정하지 않았더라도 정상들끼리 서서 혹은 소파에 앉아서도 자유롭게 이야기하기도 한다"고 말했다.

오스트리아·스페인 순방에 기업인들은 별도 참석할 것으로 보인다. 이 관계자는 "기업인들이 동행하지는 않고, 지난번 미국 행사 때처럼 따로 오셔서 기업인들과의 행사가 개최될 것"이라고 설명했다.

김형진 안보실 2차장은 "우리나라가 작년에 이어 2년 연속 G7 정상회의에 초대된 것은 G20(주요20개국)을 넘어 G7과 어깨를 나란히 할 정도로 높아진 우리나라의 국제적 위상을 보여주는 것"이라며 "글로벌 기후변화 대응 등의 현안에 대한 국제사회 기대에 부응하는 한편, 10위 경제대국이자 민주주의 국가로서 당면한 현안에 주도적으로 참석하고 외교의 지평을 넓히는 계기가 될 것"이라고 의의를 밝혔다.

김 차장은 "오스트리아와 스페인 국빈 방문은 각각 2019년 오스트리아 총리와 스페인 국왕의 방한에 대응해 이뤄지는 것으로, 코로나19 이후 유럽 국가들과의 대면 정상외교 재개라는 데 의의가 있다"며 "오스트리아 방문은 1982년 양국간 수교 이래 첫 방문이며, 스페인의 경우 국빈방문으로서는 14년만"이라고 설명했다.

