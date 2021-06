양이원영 "지금 희생양 찾을 때인가…어머니에 죄스럽다"

[아시아경제 박철응 기자] 농지법 위반 의혹으로 더불어민주당으로부터 출당 권유를 받은 양이원영 의원이 "지금 희생양을 찾을 때이냐"고 반발했다.

양이 의원은 8일 밤 페이스북을 통해 "오늘 입장문을 '이번 농지법 위반 의혹과 관련해서도 수사에 투명하고 성실히 임할 것이며 어떤 의혹도 남지 않도록 협조하겠습니다'라고 마무리했다"면서 "그런데, 제가 농지법 위반 의혹의 당사자가 아닌데 수사에 임한다고 할 수 없다"고 했다.

토지 구입의 주체가 어머니이고 이미 혐의 없다고 밝혀졌다는 주장이다. 양이 의원은 "제가 그 토지를 구입한 것도 아니고 어머니 토지 구입에 제가 관여하지 않았다는 건 경찰 조사에서 이미 확인되었다"면서 "무혐의를 입증해서 복당하라는 당 지도부의 주장은 제 경우에는 해당되지도 않는다"고 했다.

그러면서 "만의 하나 어머니가 농지법 위반을 한 거면 그때는 저는 어떻게 해야하나. 연좌제로 처벌받아야 하는 건가"라고 토로하기도 했다.

또 어머니는 기획부동산의 피해자라는 점도 강조했다. 양이 의원은 "평생 집 한 채 없는 분이 노후에 자식 피해 끼치지 않으려고 카드대출에 보험대출까지 받아서 산 짜투리 지분 토지들이다. 지금도 고금리의 이자까지 포함해서 대출 빚을 갚고 계신다"면서 "기획부동산이 소개해서 농지를 살 때 농지취득자격 등에 대해 얘기 들은 적도 없다 하신다"고 했다.

그는 이어 "10개가 넘는 토지 지분 다 합쳐도 3억원 안팎이다. 4분의1~10분의1 수준인 공시지가로 내놓아도 연락도 없는 골칫덩어리 토지들이다. 이렇게 기획부동산에 사기당한 어르신들이 얼마나 많겠느냐"고 했다.

양이 의원은 "지금 희생양을 찾을 때인가. 이렇게 사기당하는 국민들 더 발생하지 없도록 대책을 마련할 때인가"라면서 "홀로 되신 어머니가 이렇게 힘겹게 사시는 것도 잘 모르고 무슨 대단한 나라 구하는 일 하는 것처럼 나서서 환경운동 한 것이 죄이다. 딸이 정치인이 된 죄로 어머니 명예를 이토록 훼손하게 되어 죄스럽다"고 글을 마무리했다.

