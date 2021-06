속보[아시아경제 양낙규 군사전문기자]공군의 KF-16 전투기가 이륙 활주 중 기체이상이 발생해 조종사가 비상탈출 하는 사고가 발생했다.

공군에 따르면 이날 오후 2시 31분께 충남 서산에 있는 공군 제20전투비행단 소속 KF-16 전투기가 이륙 활주 중 기체이상이 발생해 조종사가 비상탈출했다. 이 사고로 당분간 20비행단의 KF-16 전투기 비행을 당분간 중단하기로 했다.

공군은 "조종사는 무사하며, 사고 항공기는 부대 내 활주로 사이에 있다"며 "공군참모차장을 본부장으로 하는 비행사고 대책본부를 구성하여 정확한 원인을 조사할 예정"이라고 말했다.

20비행단은 최근 성추행 피해 부사관 사망 사건이 발생한 곳으로, 현재 국방부 검찰단이 수사 중인 부대다.

