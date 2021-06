[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오후 신길4동주민센터에 마련된 ‘드나드리’ 마을도서관의 개관을 기념하며 제막식을 진행했다.

제막식에는 영등포구의회 고기판 의장을 비롯한 구의원과 지역주민들이 함께 모여 신길4동 마을도서관의 개관을 기념했다. 채 구청장과 참석자들은 현판 제막식을 진행한 후 도서관 시설을 둘러보았다.

채현일 구청장은 "신길4동 마을도서관이 가족, 이웃들과 함께 찾아와 편안하게 머무르며 책과 문화를 즐기는 공간이 되도록 지원해나가겠다"고 전했다.

