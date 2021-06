진주지역 단체·협회 LH 지키기 범시민 운동본부 출범식 및 궐기대회

진주상공회의소·진주YMCA 등 90여 개 진주지역 단체·협회가 참여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 최근 정부에서 한국토지주택공사(LH)의 혁신안으로 ‘해체 수준으로 1개의 지주회사에 LH를 포함한 2~3개의 자회사를 두는 분할론’이 거론되면서 진주시 지역사회가 우려를 하고 있다.

이에 진주상공회의소와 진주YMCA가 중심이 돼 3일 LH 앞에서 '경남 진주 혁신도시(LH) 지키기 범시민 운동본부(이하 운동본부)' 출범식 및 궐기대회를 열고 향후 추이에 따라 적극적으로 대응하기로 했다.

90여개 진주지역 단체·협회가 참여해 개최한 출범식은 운동본부 임원선출, 개회선언, 출범선언문 낭독, 분야별 호소문 낭독 및 구호 제창 등 지역 전 구성원의 뜻을 표명했다.

또한 조규일 진주시장과 이상영 시의회 의장, 정우건 경상국립대 부총장이 참석해 운동본부의 출범을 축하하며 응원했다.

조 시장은 "LH는 경남 진주 혁신도시 공공기관이며, LH 분리는 혁신도시의 이념을 무너트리는 것이다"며 "LH 내부의 윤리 강화와 쇄신은 꼭 필요하지만, 시민들은 조급한 조직개편을 반대한다"며 목소리를 높였다.

이영춘, 윤현중 공동대표는 출범선언문을 통해 "국가균형발전의 대원칙이 지켜져야 한다며, LH를 해체 수준으로 나누는 것이 근본적인 해결책이 될 수 없다"고 말했다.

이어 "지역과 상생하는 방안을 마련하라"며 "LH는 국민 눈높이에 맞는 공공기관으로 거듭나길 바란다"고 밝히고 "정부가 이를 강행한다면 도민과 힘을 합쳐 맞서 싸워나갈 것이며, 상경 투쟁도 불사할 것”이라고 의지를 나타냈다.

아울러 운동본부는 'LH 개혁과 혁신! 분리 반대! 국가균형발전, 도민이 소외와 피해를 보지 않는 상생 방안 마련을 요구합니다'는 제목의 국민청원에 글을 싣고, 경남 진주 혁신도시(LH)를 지키기 위한 본격적인 활동에 돌입했다.

참석자 전원은 궐기대회의 마지막으로 올바른 LH 개혁과 혁신의 소망을 담은 종이비행기를 접어 LH와 하늘을 향해 날렸다.

