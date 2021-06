[클릭 e종목] "엔씨소프트, 3분기 실적 기대감 크다"

한국투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 2일 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 4,000 등락률 +0.46% 거래량 54,286 전일가 868,000 2021.06.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아역대급 '어닝쇼크' 발표날 주가 훨훨 난 엔씨소프트엔씨소프트, 1Q 영업익 567억…전년比 77%↓ close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 110만원을 유지했다. 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 4,000 등락률 +0.46% 거래량 54,286 전일가 868,000 2021.06.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아역대급 '어닝쇼크' 발표날 주가 훨훨 난 엔씨소프트엔씨소프트, 1Q 영업익 567억…전년比 77%↓ close 의 게임출시와 업데이트 스케줄을 볼 때 3분기 실적이 크게 늘어날 것이란 판단에서다.

엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 872,000 전일대비 4,000 등락률 +0.46% 거래량 54,286 전일가 868,000 2021.06.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아역대급 '어닝쇼크' 발표날 주가 훨훨 난 엔씨소프트엔씨소프트, 1Q 영업익 567억…전년比 77%↓ close 의 3분기 영업이익은 3854억원으로 전년동기대비 106% 늘어날 것으로 전망된다. 3분기 실적에 긍정적 영향을 줄 수 있는 부분은 지난달 20일 출시한 트릭스터M의 흥행이다. 온라인게임 IP인 트릭스터를 활용해 제작한 트릭스터M은 출시 초기 리니지M과 리니지2M에 이어 무사히 3위에 안착했다. 평균 일 매출액은 10억원 수준이다. 정호윤 한국투자증권 연구원은 “향후 일매출액에 대한 업데이트는 꾸준히 이뤄져야겠지만 현재까지의 성과만을 볼 때는 시장 기대치를 상회하는 흥행 성적”이라고 말했다.

3분기 초에 예정된 리니지2M의 4주년 업데이트도 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보이다. 지난해 리니지2M의 3주년 업데이트 때 리니지2M 일 매출액은 2분기 평균 17억6000만원에서 3분기에는 26억7000만원으로 9억원이 상승했다. 나아가 블레이드&소울2의 출시가 6월 말에서 7월 초 중으로 예정돼 있어 3분기엔 본격적으로 매출에 기여할 것으로 예상된다. 블소2의 출시 6개월간 일 매출액은 23억5000만원으로 추정되는데 이는 리니지2M의 33억6000만원 대비 30% 낮게 추정했다.

정 연구원은 “엔시소프트의 주가 수준은 3개월을 앞당겨 봤을 때 상당히 매력적인 수준”이라며 “블소2의 실적 추정치가 변동될 수 있지만 그 폭은 크지 않을 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr