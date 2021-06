[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회는 광주은행노동조합이 돌봄이웃을 위한 성금 600만원을 기탁했다고 1일 밝혔다.

전달식에는 서대석 광주광역시 서구청장, 이성욱 광주은행노동조합 위원장, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석했다.

기탁금은 광주광역시 서구지역 돌봄이웃의 시원한 여름나기를 위해 선풍기 구입에 쓰일 예정이다.

이성욱 광주은행노동조합 위원장은 “곧 다가올 여름 아직도 선풍기 없이 더위를 맞이할 돌봄이웃을 위해 서구가 잘 전달해주기 바란다”고 말했다.

한편, 광주은행노동조합은 지난 2004년부터 꾸준한 나눔을 실천하고 있어 주위의 귀감이 되고 있다.

