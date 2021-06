<승진>

◆부문장

▶S전략투자부문장 민은기

◆상무

▶디지털BIZ센터장 조한영

<겸임>

◆본부장 겸임

▶FICC본부장 겸 CS본부장 김세중

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr