권은희, 국회 내 '포스트코로나특위 구성' 결의안 발의

[아시아경제 박준이 기자] 권은희 국민의당 원내대표가 국회 내 코로나19 위기 극복 전략을 구상하는 '포스트코로나 특별위원회' 설치를 제안했다.

권 원내대표는 31일 보도자료를 통해 포스트코로나 특위 구성결의안을 대표 발의했다고 밝혔다. 특위는 위원장을 포함해 18명으로, 여·야 동수로 구성된다. 이는 1년 동안 코로나19 위기 극복과 지속가능한 민생대책, 미래세대를 위한 국가 전략을 마련하는 것을 목표로 한다.

권 원내대표는 "백신 개발과 접종 확대로 코로나19 극복의 기대가 한층 고조되고 있는 지금, 포스트코로나 시대를 선제적으로 준비해 민생 대책과 미래 세대를 위한 국가 전략을 마련해야 한다는 주장은 설득력을 얻었으나 시기는 기약 없고 공간은 부재한 상황"이라고 지적했다.

그러면서 "코로나19 영향에 따른 변화 양상을 주요 부문별로 파악하고, 정부의 포스트코로나 관련 대책을 점검·심의해 필요한 법·제도의 마련과 개선 및 관련 정책에 대한 지원 방안을 제안하기 위해 국회 내에 '포스트코로나 특위'를 구성해야 한다"고 주장했다.

결의안 발의에는 하태경·이채익·조명희 국민의힘 의원, 남인순 더불어민주당 의원, 조정훈 시대전환당 대표, 배진교 정의당 원내대표, 홍준표 무소속 의원 및 최연숙·이태규 국민의당 의원이 참여했다.

