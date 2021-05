[아시아경제 김흥순 기자] 미국 플로리다주 마이애미에서 무장 괴한들의 총기 난사로 2명이 사망하고 20명 이상이 다치는 사고가 발생했다.

30일(현지시간) 마이애미 경찰과 외신 등에 따르면 총격 사건은 이날 이른 아침 마이애미 북서쪽 인근 상업시설에서 발생했으며, 당시 콘서트 준비를 위해 행사장 외부에 몇몇 후원자들이 외부에 대기중이었다.

마이애미 경찰은 성명에서 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 사건 현장에 접근한 무장 괴한 3명이 모여있던 사람들을 향해 무차별적으로 총을 난사한 뒤 도주했다고 밝혔다.

경찰 도착 당시 2명은 이미 숨진 상태였고 20명 넘는 부상자가 인근 병원으로 옮겨져 치료중이다. 부상자 가운데 최소 1명은 위중한 상태로 전해졌다.

지난해에만 미국에서 자살을 포함해 총기로 인한 사망은 4만3000건에 달한다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr