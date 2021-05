[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표가 27일 코로나19 음성 판정을 받았다. 음성 통보를 받은 김 대표대행은 이날 중단했던 일정을 재개할 방침이다.

국민의힘에 따르면 김 대표대행은 24일 당 회의에서 코로나 확진자와 접촉해 이날 오전 코로나 검사를 받았다. 간접접촉자로 분류됐지만 검사 후 모든 일정을 취소하고 자가격리에 들어갔다. 검사 결과 음성으로 나온 만큼 다시 활동을 이어간다는 계획이다.

한편, 김 대표대행은 전날 청와대에서 문재인 대통령과 여야 5당 대표 오찬 간담회에 참석해 코로나 검사 결과 여부가 주목을 끌었다.

