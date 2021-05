수출입銀, EDCF로 중미 5개국 코로나19 방역 지원

수출입銀, 중미경제통합은행(CABEI)에 5000만달러 EDCF 제공

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행은 온두라스 등 중미 5개국의 코로나19 대응을 지원하기 위해 중미경제통합은행(이하 ‘CABEI’)과 총 5000만달러의 대외경제협력기금(EDCF)을 제공하는 차관공여계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

방문규 수은 행장과 단테 모씨 CABEI 총재는 이날 각각 서울 여의도 수은 본점과 미국 워싱턴에서 비대면 방식으로 이 같은 내용의 차관공여계약서에 서명했다. 이번에 체결한 차관계약은 수은이 CABEI에 차관을 제공하면 CABEI가 이 차관으로 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 코스타리카, 도미니카공화국 등 중미 5개국의 보건인프라와 의료기자재 등을 지원하는 구조다.

방 행장은 온라인 화상 서명식에서 “이번 사업은 국제개발금융기구에 EDCF 차관을 직접 지원하는 최초 사례”라며 “중미 5개국의 코로나 대응을 신속히 지원해 중미지역 국가들의 코로나19 확산 억제에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

