KOTRA, 제 2회 스마트팜 해외진출 협의회 열어

코트라(KOTRA)는 농림축산식품부와 스마트팜 관련 국내 중소·중견기업들의 해외 진출을 지원하기 위해 제2회 스마트팜 해외진출 협의회를 개최했다고 27일 밝혔다.

KOTRA는 이번 협의회를 통해 우리 기업을 대상으로 글로벌 스마트농업 트렌드와 프로젝트 수주 성공사례를 공유했다. 또 네덜란드, 캐나다, 아프리카 등 스마트팜 시장 동향과 진출 전략도 소개했다.

이어 ▲중동, 러시아 등 전략 국가 대상 스마트팜 웨비나(웹 세미나) 및 화상상담회 ▲프로젝트 발굴 및 수주 지원 프로그램 ▲해외 마케팅 자료 제작 ▲전시회 개별 참가 등의 올해 사업계획도 발표했다.

글로벌 스마트팜 시장은 2021년부터 연평균 9.4% 성장해 2027년에는 187억달러에 달할 것으로 예상된다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 장기적으로 농업의 디지털 전환을 앞당겨 글로벌 스마트팜 시장의 성장 동력으로 작용할 전망이다.

특히 농작물 경작부터 유통까지 전 과정에 걸친 블록체인, 드론을 활용한 파종 및 농장 관리, 농업 용수관리 및 토양관리 관련 인공지능(AI) 등이 향후 유망한 기술 분야로 평가된다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "우리 스마트팜 기업의 해외진출을 적극적으로 지원할 것"이라고 말했다.

