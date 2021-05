벤츠, 고성능 SUV '더 뉴 메르세데스-AMG GLA 45 4MATIC+'출시

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 고성능 스포츠유틸리티차량(SUV)인 더 뉴 메르세데스-AMG GLA 45 4MATIC+를 25일 공식 출시했다.

더 뉴 메르세데스-AMG GLA 45 4MATIC+는 지난해 9월 공식 출시 이후 지난 4월까지 약 2400대가 팔린 더 뉴 메르세데스-벤츠 GLA의 고성능 모델이다.

수작업으로 조립된 2.0리터 4기통 트윈 스크롤 터보차저 엔진을 탑재해 최고 출력 387마력, 최대 토크 48.9kg.m의 성능을 발휘하며 4.4초 만에 정지 상태에서 시속 100km까지 도달한다.

AMG 스피드시프트 DCT 8단 듀얼 클러치 변속기가 주행의 역동성과 민첩성에 기여한다.

이전 모델 대비 30mm 길어진 휠 베이스와 110mm 높아진 전고로 더 높은 좌석 포지션과 여유로운 헤드룸, 넉넉한 실내공간을 갖게 됐다.

고급 소재와 혁신적인 기술이 정교하게 융합된 실내에는 10.25인치 디지털 계기반과 MBUX(Mercedes-Benz User Experience) 인포테인먼트 시스템이 탑재된 미디어 디스플레이가 하나의 와이드 디스플레이로 이어졌다.

앞차와의 간격을 유지하며 자동 속도 조절, 제동, 출발을 지원하는 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 기능을 포함한 드라이빙 어시스턴스 패키지가 기본으로 탑재됐다.

가격은 부가세를 포함해 7621만원이다.

